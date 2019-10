Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der B 248 am Abzweig Dambeck. Foto: Polizei

Ein 85-Jähriger hat am Dienstag beim Abbiegen zwischen Salzwedel und Kuhfelde einen schweren Unfall verursacht.

Dambeck (vs) l Auf der Bundesstraße 248 kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Beide beteiligten Autofahrer wurden nach Angaben der Polizei dabei leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Altmark-Klinikum nach Salzwedel gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 10.15 Uhr. Der 85-jährige Fahrer eines Peugeot 407 fuhr von Salzwedel in Richtung Kuhfelde. Am Abzweig Dambeck hielt er, um nach links abbiegen zu können. Trotz Gegenverkehrs bog der Senior dann allerdings ab, die Fahrerin (51) eines entgegenkommenden VW Golf konnte nicht mehr ausweichen. Nach der Kollision der beiden Autos kam der Peugeot links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der beteiligte Golf kam quer auf der Kreuzung zum Stehen.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Unfall-aufnahme und die Bergung der Pkw dauerten bis etwa 11.50 Uhr. Während dieser Zeit kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.