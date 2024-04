Zuschuss zur Beseitigung von Graffiti in Salzwedel

Salzwedel/me. - Im Hinblick auf die immer wieder diskutierte Sauberkeit in den Orten wies Bürgermeister Olaf Meining in der jüngsten Stadtratssitzung noch einmal darauf hin, dass die Hansestadt auf einen formlosen, schriftlichen Antrag einen Zuschuss zur Beseitigung von Sprühschäden und Graffiti an Gebäuden und Grundstücken im Stadtgebiet gewährt.

Notwendig seien zwei Vergleichsangebote für die Säuberung. Auf Grundlage der Daten würden grundsätzlich 50 Prozent der Kosten als Zuschuss übernommen.

Als Anreiz gibt es weitere 25 Prozent, wenn die Putzaktion innerhalb von zwölf Wochen nach Bewilligung erfolgt. Betroffene sollten diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, betonte Mening.

Die Stadtverwaltung wolle ebenfalls die Reinigung ihrer betroffenen Objekte, wie Stadtmauer und Ehrenmal im Burggarten in Angriff nehmen.