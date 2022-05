Zwei Brände am Freitagnachmittag bei Klein Gerstedt sowie zwischen Wistedt und Wallstawe

Ein Stoppelacker und eine Strohpresse geraten in Brand und rufen Wehren auf den Plan. Landwirte reagieren schnell

Zwischen Wistedt und Wallstawe löschen am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehren aus Wistedt und Langenapel einen beginnenden Brand einer Strohpresse.

Klein Gerstedt/Wistedt/Wallstawe - Erntebrände hielten am Freitagnachmittag die Feuerwehren auf Trab. Bei Klein Gerstedt geriet gegen 15 Uhr ein Stoppelacker in Brand. Die Landwirte waren zu dem Zeitpunkt mit Erntearbeiten beschäftigt. Als sie das Feuer bemerkten, reagierten sie schnell. Mit der Scheibenegge zogen sie eine Schneise und verhinderten so eine weitere Ausbreitung. Damit gelang es, das noch nicht abgeerntete Getreide auf dem Feld vor den Flammen zu schützen.