Selbst ein junger Mann fürchtet die Frauen Zwei Mütter wegen heftiger Gewalt angeklagt - eine ist Kita-Mitarbeiterin

Schreie, Bisse, Schläge: In Sachsen-Anhalt sollen zwei Mütter eine junge Frau verprügelt haben. Während der Verhandlung überlistet der Richter sogar einen Mann und holt ihn so in den Gerichtssaal.