Eine mobile Mosterei hat Station auf Schloss Hundisburg gemacht. Zwei Tonnen der hauseigenen Äpfel verschiedener alter Sorten sind zu frischem Saft gepresst worden. Wo es den Hundisburger Most bald zu kaufen gibt.

Hundisburg - Wegen der alten Apfelsorten soll er besonders gesund und schmackhaft sein, sagt Mitarbeiterin Manuela Müller: Der Saft aus den Äpfeln von Schloss Hundisburg. Mehr als 50 verschiedene Sorten wachsen an den Obstbäumen rund um das Barockschloss.

In einer mobilen Mosterei wurden nun rund zwei Tonnen der hauseigenen Äpfel verarbeitet und zu Saft gepresst. Damit sie nicht zu lange liegen und weich werden, seien die Äpfel an den zwei Tagen vorher frisch geerntet worden, erklärt Manuela Müller.

Aus den 2.000 Kilo Äpfeln werden am Ende etwa 1.300 Liter Saft gepresst und in drei- beziehungsweise fünf Liter fassende Beutel gefüllt. Ende September würden dann noch einmal die später reifenden Früchte geerntet und ebenfalls zu Saft verarbeitet werden. Zu kaufen gebe es den Hundisburger Schlossapfelsaft dann vor Ort zum Beispiel bei den Obsttagen am 11. und 12. Oktober, aber auch auf dem Adventsmarkt.