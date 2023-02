Für die Veranstalter war das Treffen mit Senioren ein großer Erfolg. Nach der langen Zeit der Pandemie kam diese Veranstaltung an – und soll fortgesetzt werden. Aber wie?

120 Senioren feiern in Welsleben

Welsleben - Sie waren voll besetzt, die Sitzplätze der Aula in der Grundschule „Juri Gagarin“. Grund war vor wenigen Tagen eine Einladung zu einem Treffen von Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn, an dem auch Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) teilnahm. Anlass war die zukunftsweisende Seniorenarbeit im Ortsteil Welsleben, hieß es in 400 Einladungen, die Senioren ab 65 Jahren zugestellt wurden. Wie war die Resonanz?