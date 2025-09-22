Der Förderverein der Kammerphilharmonie Schönebeck hat es geschafft: Das Orchester hat einen neuen Konzertflügel bekommen, der aus einer prominenten Konzerthalle Deutschlands stammt.

Mit aller Kraft schieben die Mitarbeiter der Lieferfirma den neuen Konzertflügel auf die Bühne. Das Instrument wiegt knapp 700 Kilogramm.

Schönebecker. - Es war ein kleiner historischer Moment, den die Beteiligten sicherlich nur einmal im Leben miterleben dürften. Vor wenigen Tagen bekam die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck ihren neuen großen Blüthner Konzertflügel Modell 1-280. Aus Musikersicht ist der im Grunde nagelneu und stammt aus einer der prominentesten Konzerthallen Deutschlands.