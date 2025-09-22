Konzertflügel für Orchester 160.000 Euro teures Geschenk: Ein Blüthner für Schönebeck
Der Förderverein der Kammerphilharmonie Schönebeck hat es geschafft: Das Orchester hat einen neuen Konzertflügel bekommen, der aus einer prominenten Konzerthalle Deutschlands stammt.
22.09.2025, 17:55
Schönebecker. - Es war ein kleiner historischer Moment, den die Beteiligten sicherlich nur einmal im Leben miterleben dürften. Vor wenigen Tagen bekam die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck ihren neuen großen Blüthner Konzertflügel Modell 1-280. Aus Musikersicht ist der im Grunde nagelneu und stammt aus einer der prominentesten Konzerthallen Deutschlands.