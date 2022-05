160 Jahre Union Schönebeck: Ein Festabend wie ein Olympiasieg

Der Sportverein Union 1861 Schönebeck feierte am Donnerstagabend ein rundes Jubiläum: 160 Jahre Sport in der Elbestadt. Zur Festveranstaltung gab es nicht nur launige Reden, sondern auch Überraschendes.

Schönebeck - Die Festveranstaltung am Donnerstagabend, 21. Oktober, war wie ein Sportwettkampf von Union: spannend, abwechslungsreich und flott. Vom drögen Staub ähnlich gelagerter Veranstaltungen keine Spur. Das lag nicht nur an der Organisation des Vorstand von 1861, sondern auch an Moderator Maik „Scholle“ Scholkowsky, der launig durch das Programm führte. Und es lag zuletzt an den Mitgliedern des Vereines, die sich diesen ganz besondern Tag – nämlich 160 Jahre Sport in Schönebeck – gestalteten, wie die Siegesfeier nach einem Wettkampf.