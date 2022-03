21 Stunden Fußmarsch aus Afghanistan

Effat Haidare ist mit ihrer Familie aus Afghanistan geflüchtet und arbeitet in Calbe im Lindenhof in einer Senioreneinrichtung. Hier will sie eine Ausbildung machen.

Calbe - Als die Taliban in Kabul vor einigen Tagen einrückten, brach der Kontakt nach Deutschland ab. Tagelang erreichte Effat Haidare ihre Verwandten in Afghanistan nicht mehr. Inzwischen funktioniert das Telefon wieder ab und zu, und sie hat den Kontakt wieder herstellen können. Am Mittwochmittag sitzen die Mitarbeiter des Lindenhofes, einer Senioreneinrichtung, in einem Raum zusammen, um den Worten ihrer Kollegin zu lauschen.