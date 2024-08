48 Wagemutige springen in Schönebeck in die Elbe

Hinein in die Elbe: Zwischen 10 und 91 Jahren alt waren die Schwimmer in Schönebeck.

Schönebeck. - In der Elbe gebadet haben am Sonntag 48 mutige Schwimmer, die sich bei Schönebeck in die Fluten wagten. Sie nutzten Elbe-Bade-Tag, um in den Fluss zu steigen.