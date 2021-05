Schönebeck

Schönebeck (vs) l Durch unbekannte Täter ist vermutlich in der Nacht zu Freitag der Katalysator eines Hyundai Accent in Schönebeck gestohlen worden. Der Wagen war laut Polizei auf einem Supermarktparkplatz in der Welsleber Straße abgestellt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Katalysator heraus geflext. Hinweise zu möglichen Tätern sowie dem Tatgeschehen nimmt die Polizei unter 03471/379-0 entgegen.