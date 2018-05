Durch Katzen-Futterstelle auf einem Privatgrundstück der Arbeiterwohlfahrt in Calbe geraten Eigentümer und Tierschützer aneinander.

Calbe l Leben Katzen zuhauf in unmittelbarer Nachbarschaft auf nur wenigen Metern Entfernung zum Wohnhaus, kann das die Anwohner in ihrer Lebensqualität einschränken. So stellt sich die Situation derzeit bei einer Wohnanlage in der Bernburger Straße dar. Auslöser für den Missklang ist eine Futterstelle für Katzen einige Meter abseits des Wohnkomplexes.

Das Grundstück gehört dem Arbeiterwohlfahrt-Krankenhaus (Awo) und das betont ganz klar: „Wir sind nicht tierfeindlich eingestellt. Gegen eine Handvoll Katzen haben wir nichts“, bekräftigt die dortige Verwaltungsleiterin Gabriele Lang. Doch mit dem Katzenauflauf hätte es seit dem Hochwasser 2013 schlichtweg überhandgenommen.

20 Katzen auf dem Grundstück

So tummelten sich inzwischen laut Lang bis zu 20 Katzen an einer Futterstelle, die nun verordneter Weise abgeschafft worden ist. An den Wohneingängen wurden die Bewohner darauf hingewiesen, die Katzen nicht mehr zu füttern. Rechtlich bewegt sich die Awo auf einwandfreiem Boden. Denn als Grundstückseigentümerin kann sie die Regularien bestimmen. Darüber hinaus sah das Krankenhaus notwendigen Handlungsbedarf, denn es liege eine Unterschriftenliste der Mieter gegen jene Futterstelle vor.

Wilde Tiere belästigen Bewohner regelm

Lang verweist auf das Problem: „Dabei handelt es sich um verwilderte Katzen; sie klettern auf Balkone, verschmutzen mit ihrem Kot die Grünflächen und belästigen unsere Bewohner, weil sie denken, sie bekommen Futter“, setzt die Verwaltungsleiterin des Krankenhauses erklärend hinzu. Auch auf diesen angeführten Gründen fußt die Unterschriftenliste.

Wild lebende Katzen habe es seit längerem auf dem Gelände gegeben. Vor knapp vier Jahren wendet sich das Krankenhaus daher an Christa Pahlke vom Calbenser Tierschutzverein. Irgendetwas sollte mit den Katzen passieren. Um die wilden Tiere zunächst einzufangen, wird das Anfüttern geduldet. Die Katzen wurden kastriert und wieder an der Futterstelle der Wohnanlage ausgesetzt. „Wohin sollen wir sie sonst bringen? Dort sind sie aufgewachsen“, begründet Pahlke von der Tierschutzstelle den Schritt.

Standort verlagern ist Problem

Die Katzenliebhaberin begründete das damit, dass der Standort für die Tiere die Heimatumgebung sei und man sie nicht so einfach verlagern könne. Letzteres aber hatte sich die Awo als Eigentümerin gewünscht. Nach dem genehmigten Anfüttern durch eine Bewohnerin, betont Lang ganz klar, sei keine weitere Erlaubnis zum Katzenfüttern erteilt worden. Weiter versorgt wurden die Tiere trotzdem. In Absprache mit dem Tierschutzverein sollte das Füttern dagegen schrittweise eingestellt werden. Ziel sollte die Entwöhnung der Tiere von der Futterstelle sein. „Leider wurde diese Absprache nicht eingehalten“, sagt Gabriele Lang. Pahlke wehrt ab: Abrupter Futterabbruch sei dem Wohl der Tiere abträglich.

Das Krankenhaus duldete dieses Vorgehen – bis jetzt. Mit dem aktuellen Futterverbot hoffe man nun auf naturgegebene Abhilfe. Denn im Sommer mit dem Füttern ad hoc aufzuhören, sei zwar eine Umgewöhnung, dennoch ließe sich in dieser Jahreszeit genügend Futter an anderen Stellen finden.

Dass man vonseiten Pahlkes dennoch unbedingt an der Futterstelle auf einem Privatgrundstück festhalten möchte, vergleicht Lang mit missverstandenem Tierschutz: „Es werden immer mehr Tiere; sicher nicht nur Katzen, angelockt.“

Tiierschutzverein beharrt auf Futterstelle

Der Calbenser Tierschutzverein will die Futterstelle auf dem Grundstück der Wohnanlage in der Bernburger Straße unbedingt behalten.

Inzwischen agiert Amtstierarzt des Salzlandkreises, Evgenij Merker, als Mittler, der eine sachliche und keine emotionale Diskussion herbeiführen möchte. Das Krankenhaus zumindest sei gesprächsbereit, um eine Lösung herbeizuführen, versichert Gabriele Lang. Die berechtigten Belange der Mieter und das Wohl der Tiere seien in Einklang zu bringen.

Selbst die Chefin des Schönebecker Tierschutzvereins, Kerstin Kauert, hat sich der Sache nun angenommen. Sie hätte sich gewünscht, in die Sache eingeweiht zu sein, bevor es brenne und Fronten sich verhärten, meint die Tierschützerin. Umgehend stellt sie klar, dass wilde Katzen nicht im Tierheim abgeliefert werden können.

Verlagern dauert mehrere Wochen

„Wir sind kein Entsorgungsunternehmen für ungeliebte Tiere“, betont Kauert. Sie hat Verständnis für beide Seiten und warnt eindringlich davor, jemanden der Beteiligten einen schwarzen Peter zuzuschieben.

Stattdessen müsse eine Lösung her: Diese könnte in einer Verlagerung der Futterstelle bestehen. In Pretzien sei das gelungen. Es zog sich allerdings über mehrere Wochen. Wichtig ist, eine adäquate - und vor allem legale - Ausgleichsfläche zu finden. Von der Innenstadt auf den Wartenberg? Ganz abwegig sei das nicht. Wenn es dort eine Fläche gebe und der Eigentümer sich bereit erkläre, die Futterstelle dort zu akzeptieren.

Wie so etwas zu möglichst wenig Komplikationen führt, könnte sich die Saalestadt von Schönebeck abschauen. Auch dort gibt es verständlicherweise Futterstellen. Befänden die sich auf öffentlichem Grund und Boden, wurde vom Bau- und Ordnungsamt der Stadt Schönebeck eine Sondergenehmigung eingeholt. „Für uns ist das eine Absicherung, dass die Futterstelle nicht illegal ist“, begründet Kauert den Schritt.

Calbe hat weitere Futterstelle

Interesse am Klären der Angelegenheit besteht auch für die Stadt Calbe, der die Problematik nach eigenen Aussagen bisher nicht bekannt gewesen ist. Im Calbenser Stadtgebiet befindet sich nach Kenntnis der Verwaltung derzeit noch eine weitere Futterstelle für Katzen, die mit Zustimmung des Eigentümers vom Tierschutzverein unterstützt wird. Nebenerscheinung solcher Futterstellen sei aber leider auch, dass die Katzen erhebliche Verunreinigungen auf den benachbarten Grundstücken verursachen und auch nicht immer einen gesunden Eindruck hinterlassen, zeigt Bürgermeister Sven Hause Verständnis für die Bewohner der Wohnanlage, ohne eine Partei einnehmen zu wollen.