Ab dem 8. September werden Werke der gebürtigen Schönebeckerin in einer Galerie in der Steinstraße zu sehen sein.

Schönebeck - „Akt polarisiert immer“, sagt Galeristin Susanne Kalisch. Ab dem morgigen Freitag sind in ihrer Galerie in der Steinstraße 37 unter anderem Aktbilder ausgestellt. Allerdings nicht in der klassischen Form, sondern in abstrakter Darstellung. Die Schönebecker Künstlerin Elfi Nitze beschreibt ihre Werke als amorphe Mythen. Damit meint sie, dass die Bilder zwischen figurativen und abstrakten Welten hin und her wechseln. „Jeder sieht in ihnen etwas anderes. Ich schreibe keinem vor, was er darin erkennen mag“, sagt sie zu ihren Bildern.

Morgen um 18 Uhr beginnt die Ausstellung im Kunst-Kontor mit einer Vernissage. Die Werke von Nitze werden in der Galerie bis zum 10. November zu sehen und zu erwerben sein. „Es wird aber auch wieder die Möglichkeit geben, einen Katalog mit den Bildern sowie Postkarten zu kaufen“, erzählt Galeristin Kalisch.

Die gebürtige Schönebeckerin Nitze hat von 2010 bis 2018 in São Paulo in Brasilien gelebt, wo sie auch einen Studienabschluss in Bildender Kunst erwarb. Teile der Bilder, die jetzt bei der Ausstellung zu sehen sind, hat sie in der südamerikanischen Metropole gemalt. Als Maltechnik verwendet sie meist Aquarell oder Mischtechniken. In der jetzt beginnenden Ausstellung sind zwei Bereiche dem Thema Akt gewidmet, und zwei zeigen Werke von Nitze, die Hände in verschiedenen Varianten und Formen abbilden.

Die Bilder der Künstlerin lösen damit die Ausstellung von Agnes Schulz ab. Die Fotografien, die Schrott besonders in Szene setzten, waren bis vor wenigen Tagen in der Steinstraße zu sehen. „Wir waren positiv überrascht, wie gut sie angekommen sind. Fast 100 Leute waren bei uns, fünf Bilder haben wir verkauft“, bilanziert Kalisch. Ihr, die zusammen mit Frank Pudel die Galerie führt, ist es wichtig, dass sich Fotografie und Malerei abwechseln. Bei der Vernissage morgen, die um 18 Uhr beginnt, wird es eine musikalische Begleitung auf der Violine von Armin Shafiee geben. Die Laudatio hält Stadtratsvorsitzende Cornelia Ribbentrop (SPD).