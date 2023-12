Die Sternsinger sind dieser Tage wieder in Schönebeck unterwegs. Und sie sammeln Geld für einen guten Zweck.

Aktion in Schönebeck: Regenwald soll aufgeforstet werden

Schönebeck. - Für ein paar Tage Königin oder König sein, Gutes tun und die Welt verbessern: Verlockender könnten die Angebote kaum sein, die die Sternsinger der Pfarrei allen Mädchen und Jungen in Schönebeck machen. Rund um den Jahreswechsel werden die Botschafter der Nächstenliebe in wieder Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt sammeln.

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielregion ist Amazonien. Mit der Aktion wird deutlich, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen. Sie zeigt, wie die Projektpartner der Sternsinger junge Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen.

Zugleich verdeutlicht die diesjährige Aktion, dass Mensch und Natur am Amazonas und überall auf der Welt eine Einheit bilden. Die Sternsinger werden ermutigt, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen.

Mehrere Gruppen der Sternsinger sind dieser Tage in Schönebeck unterwegs. Noch bis zum 6. Januar sammeln sie Geld für das ehrgeizige Projekt in Südamerika.