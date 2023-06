Wettbewerb in Barby: Was vermisst Du in Deinem Heimatort?

Barby - Was gefällt Dir an Deinem Heimatort? Wo ist Dein Lieblingsplatz? Was vermisst Du in Deinem Heimatort? Kannst Du Dir vorstellen, auch zukünftig in Deinem Heimatort zu leben? Und: Wie läuft nun dieser Wettbewerb?