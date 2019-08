Ein Entschärfer vor dem Zigarettenautomaten in Kleinmühlingen. Foto: Matthias Strauß

Eine Bombe wurde am Freitagnachmittag in Kleinmühlingen entschärft.

Kleinmühlingen l Großer Polizeieinsatz am Freitagnachmittag in Kleinmühlingen: Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei waren alarmiert. In einem Zigarettenautomaten soll Sprengstoff gefunden worden sein. Die Rede war von zwei Rohrbomben, die entschärft wurden. Weitere Informationen waren bis Redaktionsschluss nicht zu bekommen.