Energiekosten Alternative zum Gas gesucht

Krieg in der Ukraine, Sanktionen gegen Russland, explodierende Energiepreise, Lieferengpässe: Die Wirtschaft im Salzlandkreis trifft es besonders hart. Gibt es doch enorm viele energieintensive Unternehmen. In einer Serie beleuchten wir in den nächsten Wochen, wie es in betroffenen Unternehmen aussieht: Krematorien