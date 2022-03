Am Wochenende donnern Vorderlader

Am kommenden Wochenende werden die Barbyer Herzog-Heinrich-Schützen ihr Königsschießen veranstalten. Auftakt ist am Schloss, wo der Begründer Herzog Heinrich mit einem Blumengebinde geehrt wird.

Barby - Kennen Sie eine Reveille? Seit rund einem viertel Jahrhundert taucht dieser französische Begriff in Ankündigungen der Schützengilde auf. So auch am kommenden Sonnabend, wo der Tag mit einer Reveille beginnt. Aber was heißt das eigentlich? Neubegründer Günter Zenker liebte solche historischen Begriffe, die er etablierte. Nicht jeder seiner Schützenbrüder kennt allerdings den Sinn des Wortes.