Amtsgericht: Junger Magdeburger soll in Wohnung in Schönebeck eingebrochen sein

Ein junger Magdeburger soll in eine Wohnung in Schönebeck eingebrochen sein. Der Fall wurde im Amtsgericht Schönebeck aufgerollt.

Schönebeck - Im Januar diesen Jahres soll der Mittzwanziger Darius Kasch (Name geändert) in eine Wohnung in Schönebeck gebrochen sein, indem er die Tür mit einem Schraubenzieher aufgebrochen habe. Aus der Wohnung soll der junge Magdeburger dann eine Stereoanlage, einen Fernseher und ein Handy gestohlen haben, trägt der Staatsanwalt die Anklage im Schönebecker Amtsgericht vor.