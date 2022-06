Amtsgericht Schönebeck: Angeklagter soll betrunken Lastwagen gefahren haben

Der Strafrichter stellt dem Mann aus der Gemeinde Bördeland eine teure Laboranalyse in Aussicht - wird ihn das zum Umdenken und zum Geständnis bewegen?

Ein Mann aus er Gemeinde Bördeland muss sich im Schönebecker Gericht verantworten, weil er mit reichlich Alkohol intus am Steuer gesessen haben soll.

Schönebeck/Bördeland - Der Angeklagte Ronald Wessel (Name geändert) soll Anfang des Jahres mit einem Lastwagen in der Gemeinde Bördeland unterwegs gewesen sein – und das mit einer erheblichen Menge Alkohol intus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr vor. Mindestens 2,76 Promille habe Wessel aufgewiesen, so die Staatsanwaltschaft.