Im Amtsgericht in Schönebeck muss sich ein 42-jähriger Mann verantworten. Er soll eine Frau in Calbe geschlagen und auch ein Brett gegen sie eingesetzt haben. Der Vorwurf: Gefährliche Körperverletzung.

Schönebeck/Calbe/Barby - Der 42-jährige Werner Clausner (Name geändert) aus Barby ist wegen gefährlicher Körperverletzung im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Er soll im Mai 2022 in Calbe die 38-jährige Silvia Nickel (Name geändert) von einem Podest gezerrt und sie anschließend mit Faustschlägen angegriffen und ein Holzbrett gegen sie „geschoben“ haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Dabei soll die Calbenserin mehrere Verletzungen am Kopf und im Brustbereich erlitten haben.