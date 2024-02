Einem Mann aus dem Bördeland wird vorgeworfen, das Jobcenter betrogen zu haben. Er ist sich hingegen keiner Schuld bewusst. Was ist passiert?

Schönebeck/Bördeland. - „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe“, lautet eine alte Redewendung. Diesen Spruch hat nun wohl auch ein junger Mann aus dem Bördeland – wohl oder übel – verinnerlicht. Der 22-Jährige muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten, die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Betruges an. Er soll Anfang vergangenen Jahres für einen Monat Leistungen vom Jobcenter bezogen haben, obwohl er kein Anrecht mehr darauf gehabt habe, da er eine Arbeit aufgenommen hatte, so der Staatsanwalt. Etwas mehr als 500 Euro soll der Mann so unberechtigterweise erhalten haben.

So wirklich nachvollziehen kann der Mann aus der Gemeinde Bördeland offenbar nicht, warum er angeklagt wird. Auf die Frage von Strafrichter Eike Bruns, ob er sich zu den Vorwürfen äußern will, blafft der 22-Jährige: „Ich hab’ das doch schon zurückgegeben!“ Weiter führt er aus, dass er sich keiner Schuld bewusst sei. „Ich dachte, mein Arbeitgeber meldet mich dann ab“, verteidigt sich der Angeklagte vor Gericht.

Lesen Sie auch:Amtsgericht Schönebeck: Mann soll Bierdose auf seine Partnerin geworfen haben

„Dass Sie unrechtmäßig erhaltenes Geld zurückzahlen, ist ja wohl auch das Mindeste“, hebt Bruns hervor. Er erklärt dem Bördeländer: „Dem Amt zu melden, dass man in Lohn und Brot ist, muss man selbst machen.“ Ihm hätte klar sein müssen, dass das nicht stimmen kann, dass er Geld vom Jobcenter bekommt, obwohl er einen Job hat, sagt der Richter weiter.

Der 22-Jährige erklärt zudem, dass er derzeit dabei sei, einen Führerschein zu machen, den er für seine Ausbildung brauche. Auch das koste ihn Geld und er sei nur ein armer Lehrling. „Ich habe nicht viel“, betont er.

Das sind die Konsequenzen

Ungeschoren kommt er dennoch nicht davon. 300 Euro muss er zahlen. Das ist nämlich die Höhe der Geldauflage, für die das Verfahren gegen ihn vorläufig für sechs Monate eingestellt wird. Innerhalb dieser Zeit muss er monatliche Raten von 50 Euro zahlen. Ist das getilgt, ist sein unbeabsichtigter Betrug vom Tisch.

Zähneknirschend nimmt der 22-Jährige die Entscheidung entgegen. Dass er noch mal versäumt, eine Tätigkeit beim Jobcenter zu melden, ist wohl unwahrscheinlich.