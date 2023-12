Im Schönebecker Amtsgericht ist ein junger Mann angeklagt. Er soll rund 800 Gramm harte Drogen bei sich gehabt haben, als die Polizei ihn in Plötzky kontrollierte.

Schönebeck/Plötzky. - Fast 800 Gramm Amphetamine sowie etwa 0,16 Gramm „Crystal-Meth“ (Methamphetamin) soll ein Mittzwanziger in Plötzky in seinem Rucksack mit sich rumgetragen haben. Nun ist er im Schönebecker Amtsgericht wegen Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt.