Ein Konflikt in Calbe ist im Mai vergangenen Jahres offenbar eskaliert. Bei einer Auseinandersetzung sollen ein Cuttermesser, eine Wasserwaage aus Aluminium sowie ein Straßenschild als Waffen eingesetzt worden sein. Nun wird der Fall im Schönebecker Amtsgericht verhandelt.

Amtsgericht Schönebeck: Konflikt in Calbe soll mit Messer und Wasserwaage eskaliert sein

Schönebeck/Calbe - Gleich wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung muss sich der Calbenser Thomas Fricke (Name geändert) im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll er im Mai vergangenen Jahres der Calbenserin Cindy Kleine (Name geändert) mit einer Aluminium-Wasserwaage auf den Kopf geschlagen haben sowie deren Bruder Jerome Kleine (Name geändert) mit einem Cuttermesser angegriffen und verletzt haben.