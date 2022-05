Amtsgericht: Schönebecker Rentner fällt durch gefährliche Fahrweise auf

Schönebeck - „Dass niemand zu Schaden gekommen ist, ist einzig allein dem Zufall geschuldet. Haben Sie schon über die Variante nachgedacht, den Führerschein abzugeben?“, richtet sich Schönebecks Strafrichter Eike Bruns an den Angeklagten Heinz Wolfe (Name geändert). Würde dieser sich freiwillig von seinem Führerschein trennen, könnte man sich die Verhandlung wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs möglicherweise sparen, stellt Bruns in Aussicht. Doch von diesem Vorschlag hält der 65-Jährige nichts. Und zu den Vorwürfen, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhebt, will sich der angeklagte Schönebecker auch nicht äußern.