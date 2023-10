Schnitzkünste sollen Sachsendorf am letzten Abend im Oktober zum Gruseldorf machen. Warum das trotzdem nicht nur zum Fürchten, sondern eigentlich sogar ein großer Spaß werden soll.

An Halloween wird Sachsendorf zum Gruselort

Bei Petra und Dieter Ochse in Sachsendorf gibt es Kürbisse in allen Formen und Farben.

Sachsendorf - Bald ist es wieder soweit: Kleine Hexen, Monster und Gespenster wuseln bei Dunkelheit von Haus zu Haus und sagen ihren Schlachtruf „Süßes oder Saures“ auf. Diese, aus den USA stammende, Tradition Halloween hat sich auch bei uns seit vielen Jahren etabliert.

In diesem Jahr möchte der Heimatverein Sachsendorf das gruselige Treiben ein wenig ausschmücken und lädt zu einer gemeinsamen Aktion ein. Vor allem die Sachsendorfer Kinder und Jugendlichen sind am Sonntag, 29. Oktober, eingeladen, an der „Alten Lok“ im Rosenburger Weg ihre Schnitzkünste zu präsentieren.

Süßes, Saures und Getränke

Nach einer Absprache mit der Familie Ochse wird dazu der Bereich vor dem Grundstück Patzetz 22 genutzt, damit die Kinder und Jugendlichen die gestellten Kürbisse mit entsprechendem Schnitzwerkzeug verzieren können.

Während und nach der Schnitzaktion werden die kleinen Künstler natürlich mit Süßem oder Saurem sowie kleinen Getränken versorgt. Die Kürbisse, das Schnitzwerkzeug sowie die Erfrischungen werden durch das „Bundesprogramm Demokratie Leben!“ und durch den Heimatverein Sachsendorf gefördert und unterstützt.

Spuk im Ort bestaunen

Die gestalteten Kürbisse sollen dann spätestens am 31. Oktober vor den Grundstücken für passende „Grusel-Stimmung“ sorgen und beim Spuk durch den Ort bestaunt werden.

„Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und kreative, lustige Schnitzereien. Die Sachsendorfer können den Nachmittag ab 14.30 Uhr zum geselligen Beisammensein mit Spaß und guter Laune nutzen“, sagt Ortsbürgermeister Steve Daniel.