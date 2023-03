Vira (r.) und Zoya in der Ankunftsklasse im Schillergynasium Calbe. Täglich haben die Schüler im Schillergymnasium zwischen sechs und acht Stunden Unterricht. Dabei unterrichten auch ukrainische Lehrer, wie hier Victoria Ved. Sie hat in der Ukraine Englisch gegeben und erteilt auch am Schillergymnasium diese Fremdsprache.

Calbe - 17 ukrainische Schüler zählt die Ankunftsklasse, die am Schillergymnasium Calbe für den Schönebecker Raum gebildet wurde. In einer Klasse sitzen hier die Schüler der verschiedensten Jahrgänge zusammen. Ziel ist es, den Schülern in Rekordgeschwindigkeit die deutsche Sprache so gut beizubringen, dass sie in der Zukunft wieder am Regelunterricht in ihren Klassenstufen teilnehmen können.