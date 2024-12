Auch die Ärzte in den Ameos-Kliniken, wie hier in Aschersleben, arbeiteten nach dem Anschlag in Magdeburg in der Nacht auf Hochtouren.

Schönebeck/Aschersleben. - Die Vielzahl der Verletzten nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat am Abend und in der Nacht auch die Kliniken der Ameos-Gruppe im Salzlandkreis und dabei besonders die Notaufnahmen in Aschersleben und Schönebeck beschäftigt. Insgesamt 25 Verletzte, berichtet Ameos-Sprecherin Nancy Thiede, seien in die Krankenhäuser von Ameos Ost rund um Magdeburg gebracht worden.