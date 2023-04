Am Saaleradweg steigen die Nutzerzahlen nach einem Einbruch während der Corona-Pandemie wieder.

Frank und Christine Mühler auf dem Saaleradweg in Calbe

Calbe/Jena - Die der Saalestadt Calbe nächste Zählstation für Radfahrer an der Saale befindet sich in Gröna bei Bernburg. Die Messungen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich die Zahl der Radfahrer während der Corona-Pandemie verringerte. Vor drei Jahren registrierte die Zählstelle rund 90 000 Radfahrer an der Saale. Im Jahr darauf brach die Zahl deutlich ein. Gut 12000 Radler weniger wurden registriert.