Stadtgeschehen Anwohner nicht zufrieden ist, wie es in Plötzky aussieht und wünscht sich auch Initiative der Bürger

Reinhard Szymlet ist Plötzkyer durch und durch. Sein gesamten Leben spielt sich in dem Schönebecker Ortsteil ab. Entsprechend ist es für ihn nicht nachzuvollziehen, dass Ordnung und Sauberkeit in Plötzky nachlassen. Was er zur Verbesserung vorschlägt.