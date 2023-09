Apotheker aus Schönebeck: „Herr Lauterbach ist ein Lügner“

Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am 27. September beim Deutschen Apothekertag zu den Delegierten spricht, werden auch die Apotheker in Schönebeck ganz genau hinhören. Viele von ihnen teilen die Zuversicht Lauterbachs, dass es in diesem Winter keine Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten geben wird, nicht. Die Realität sieht schon jetzt anders aus.

Schönebeck - Als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich im ARD-Morgenmagazin verkündete, man werde „deutlich besser dastehen“ als im vergangenen Winter bei der Medikamentenversorgung, hatte Apotheker Lars Mischer dafür nur ein Kopfschütteln übrig. Er betreibt seit 2008 die Mischer-Apotheke in Schönebeck. Doch selten war die Lage dramatischer als derzeit. „Bei zirka 80 Prozent der Medikamente gibt es Lieferschwierigkeiten“, so Mischer. Und das in allen Bereichen. Verschiedene Betablocker, Molsidomin, Hepatil – nur ein paar Beispiele für Medikamente, die derzeit überhaupt nicht lieferbar seien. Das stößt auch bei Kunden auf Unmut. „Es sind alle sauer“, sagt Mischer. „Wenn Medikamente lieferbar wären, würde sich die Situation nicht immer weiter verschärfen. Herr Lauterbach ist ein Lügner. Wie er die Lage darstellt, das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist eine Irreführung der Menschen“, so der Apotheker aus Schönebeck.