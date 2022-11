Aral-Tankstelle in Schönebeck schließt die Pforten

Schönebeck - Schönebeck ist um eine Tankstelle ärmer. Die Aral-Tankstelle in der Magdeburger Straße macht zu. Wie die Pressestelle von Aral bestätigt, wird der Konzern die Tankstelle in der Magdeburger Straße ab dem heutigen 1. Dezember nicht mehr betreiben. „Aral überprüft in regelmäßigen Abständen das eigene Portfolio und in diesem Zusammenhang kann es aus unterschiedlichen Gründen immer mal wieder auch zu Veränderungen kommen“, begründet ein Unternehmenssprecher diese Entscheidung.