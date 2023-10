Durch die Bauarbeiten am Kreisverkehr in der Magdburger Straße in Calbe passieren mehr Fahrzeuge die Innenstadt. Droht hier zum Ende der Ferien ein Verkehrschaos?

Arbeiten am Kreisverkehr in Calbe: Droht ein Stau?

Am Kreisverkehr in der Magdeburger Straße in Calbe wird gebaut. Noch sind große Staus ausgeblieben, doch das könnte sich mit dem Ende der Ferien ändern.

Calbe. - Seit dieser Woche ist es für Autofahrer etwas mühsamer in Calbe. Denn am Kreisverkehr in der Magdeburger Straße gibt es eine Baustelle mit Ampelregelung. In den kommenden Wochen soll hier der Belag des Kreisverkehrs erneuert werden. Mehr als 300.000 Euro soll dies kosten, sagte Bürgermeister Sven Hause, der die Daten von der Landesstraßenbaubehörde kennt. Denn die Landesstraßenbaubehörde lässt den Kreisverkehr sanieren.

In den kommenden Wochen ist vor allem das Wohngebiet Hänsgenhoch sowie der Bahnhaltepunkt Calbe Stadt sowie mit Edeka der einzige Vollversorger und eine Tankstelle nur noch über einen Umweg zu erreichen. Die Bürger müssen dazu erst die Stadt verlassen in Richtung Schönebeck, um dann über das Zenser Dreieck wieder in die Stadt zu fahren.

Baustart hat sich verzögert

Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits vor gut einem Monat begonnen haben. Bis Ende November sollten die Bauarbeiten bereits abgeschlossen werden. Daraus wird nun nichts mehr.

Bislang haben die Verkehrsteilnehmer gut auf die neue Situation reagiert, meint Bürgermeister Sven Hause. „Mitunter dauert es ein oder zwei Ampelschaltungen, bis die Fahrzeuge die Baustelle passiert haben“, sagte er. Länger habe nach seiner Erfahrung kaum ein Autofahrer warten müssen. Die Baustelle führe allerdings auch dazu, dass nun in der Innenstadt mehr Verkehr sei, sagte er weiter. Hier könnte der Kreisverkehr mit der Baustellenampel umfahren werden.

Die Stadt rät den ortskundigen Autofahrern in den kommenden Wochen, die Kommune weiträumig zu umfahren, um so die Straßen weniger zu belasten. Allerdings begann die Baustelle in den Herbstferien. Hier sind keine Schulbusse unterwegs. Ebenso dürften weniger Pendler täglich auf dem Weg zur Arbeit sein.

Mehr Verkehr durch Schulbusse

Wenn am Mittwoch die Schule wieder beginnt, dürften deutlich mehr Busse in der Stadt unterwegs sein. Schließlich besuchen hunderte Schüler die Grundschule, die Sekundarschule und das Gymnasium. Ob es dann zu langen Staus an der Baustellenampel an dem Kreisverkehr kommt, muss abgewartet werden.

Zumindest lässt sich der Kreisverkehr in Richtung Schönebeck noch mit einem Umweg umfahren. Über Barby führt hier die Strecke und ist etwas länger als der direkte Weg. Allerdings könnte es hier zu einem Umleitungsverkehr kommen, wenn sich der Verkehr vor allem morgens und an den Nachmittagen aufstaut, wenn die Pendler unterwegs sind.

Die Bauarbeiten an dem Kreisverkehr sind notwendig, um auf die wachsende Belastung zu reagieren. So passieren regelmäßig Schwertransporte den Kreisverkehr, hatte Sven Hause geschildert. Zudem wächst seit dem Ende der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen wieder, welches täglich die Stadt durchquert. So wichtig die Bauarbeiten sind, bedeuten sie eine Beeinträchtigung vor allem des Einzelhandels, der nun nicht mehr direkt erreichbar ist.

Auswirkungen auf Einzelhandel

Dass ausgerechnet die umsatzstärkste Zeit vor Weihnachten von den Bauarbeiten betroffen ist, sei ärgerlich, heißt es aus dem Einzelhandel. Allerdings trifft es das Unternehmen nicht zum ersten Mal. Aus Erfahrung wissen die Mitarbeiter, dass während der Bauarbeiten wohl ein Teil der Kundschaft ausbleiben wird.

Daneben wird die Saalestadt bis in die kommende Woche von einer weiteren Baustelle in der Ortsdurchfahrt belastet. In der Arnstedtstraße gab es in dieser Woche einen Wasserrohrbruch an einer Gussrohrleitung. Wohl bis in die kommende Woche werden die Reparaturarbeiten an der Straße dauern, hieß es aus dem Rathaus. Zunächst müssten sich die Fachleute erst einmal einen Überblick über den Schaden an der Landesstraße verschaffen, bevor die Reparatur beginnen könne. Und die könne durchaus sehr umfangreich ausfallen, wird auch hier von den Pendlern täglich viel Geduld verlangt.