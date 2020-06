Der Salzlandkreis ist der einzige Kreis in Sachsen-Anhalt, der im Mai trotz Corona-Krise einen Rückgang an Arbeitslosen vermelden kann.

Schönebeck/Staßfurt (ok) l Die Arbeitslosigkeit in der Region sank im Mai auf 8277 (184 Menschen weniger als im April). Der Salzlandkreis ist damit der einzige Kreis in Sachsen-Anhalt, der einen Rückgang im Bestand an arbeitslosen Menschen gegenüber dem Vormonat aufweist. Dennoch bleibt es im Agenturbezirk Bernburg bei einer Quote von 8,9 Prozent.

„Von Entwarnung auf dem ersten Arbeitsmarkt kann keine Rede sein, auch wenn weniger Menschen arbeitslos im Landkreis gemeldet sind“, informiert die Bernburger Agenturchefin, Anja Huth und erläutert: „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist ausschließlich eine Folge durch Maßnahmeeintritte auf dem zweiten Arbeitsmarkt.“

Kurzarbeit für jedes dritte Unternehmen

Fast jedes dritte Unternehmen im Salzlandkreis hat Kurzarbeit angezeigt. Mit der Anzeige signalisieren die Betriebe, dass sie demnächst kurzarbeiten lassen wollen. Diese Anzeigen sind zwölf Monate gültig. Wann die Kurzarbeit tatsächlich beginnt, ist zum Zeitpunkt der Anzeige aber noch offen, so Anja Huth.

Die Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit lässt deutlich die Auswirkungen der Corona- krise auf den Arbeitsmarkt erkennen. Seit Verschärfung der Coronakrise im März wurden bis einschließlich Ende April für mehr als 16.500 Menschen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt, im Monat Mai waren es nochmals 1500 Beschäftigte.

Von den im März und im April eingegangenen Anzeigen war jeder dritte Beschäftigte in Kurzarbeit aus dem verarbeitenden Gewerbe, davon sind 80 Prozent in der Stahl-, Metall- und Elektroindustrie beschäftigt. Für knapp 2900 Männer und Frauen aus dem Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz wurde Kurzarbeit angezeigt, davon sind 1700 im Einzelhandel tätig und für etwa 1000 Männer und Frauen aus der Gastronomie ist Kurzarbeit angezeigt worden.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im wirtschaftlichen Leben beschäftigen uns alle. Kurzarbeit ist derzeit das bestimmende Thema. Zahlreiche regionale Arbeitgeber wandten sich in den letzten zwölf Wochen an uns und informierten über Arbeitsausfälle in ihren Unternehmen. Dies zeigt uns jedoch bei aller wirtschaftlicher Dramatik, dass die Firmen an der Weiterbeschäftigung ihrer Mitarbeiter interessiert sind und diese halten wollen,“ fasst die Bernburger Agenturchefin, Anja Huth zusammen und ergänzt: „Ob und in welchem Ausmaß Kurzarbeit durch die Arbeitgeber im Salzlandkreis in Anspruch genommen wird, zeigt sich erst in den nächsten Monaten, wenn die Unternehmen ihre Kurzarbeit beantragen und abrechnen.“