Ringheiligtum Ärger über Buswartehäuschen in Zackmünde

In Sachen Vermarktung des Ringheiligtums bei Pömmelte-Zackmünde hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Doch einen unschönen Fleck gibt es: Es ist das Buswartehäuschen an der Landesstraße 51.