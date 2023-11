Ein Schönebecker ärgert sich über Tierkadaver am Wegesrand und Müll im Solgraben. Wie reagiert die Stadt?

Ärger über Unrat in Schönebeck: Tierkadaver und Müll am Solgraben

Über einen am Wegesrand liegenden Tierkadaver und Müll im Solgraben ärgerte sich ein Einwohner in Schönebeck.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Über Müll und Tierkadaver ärgert sich ein Schönebecker. Konkret geht es dabei um den Solkanal unweit der Straße der Jugend. An einer kleinen Brücke, die über den Kanal führt, befindet sich Unrat – unter anderem ist ein Einkaufswagen in den Kanal geschmissen wurden. „Und da liegt auch ein totes Tier, ein Wildschweinfrischling – direkt am Weg“, schildert der Schönebecker.