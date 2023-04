Dass es in ländlichen Regionen an Ärzten mangelt, ist keine Neuigkeit mehr. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalts warnt nun vor einem Missstand bei Kinder-und Jugendärzten. Die Schönebecker Ärztin Antje Riek bestätigt das und fordert Reformen für ihren Berufsstand.

Schönebeck - Täglich kommen bis zu 140 Patienten in die Praxis von Antje Riek Am Schillergarten. Die Kinderärztin klagt über die hohe Belastung und fehlende Unterstützung von Politik und Krankenkassen für ihren Berufsstand. Was sie vorschlägt, damit sich die Lage bessert und es in Zukunft eine bessere Versorgung gibt.