Asylunterkunft in Schönebeck: 22-Jähriger soll Wachmänner angegriffen haben

Schönebeck/Aschersleben. - Hausfriedensbruch und Körperverletzung werden einem 22-jährigen Flüchtling im Schönebecker Amtsgericht vorgeworfen. Die Taten sollen sich zwischen April und Mai vergangenen Jahres in den Flüchtlingsunterkünften in Schönebeck und Aschersleben zugetragen haben. In beiden Einrichtungen bestand ein Hausverbot gegen den aus Guinea stammenden Mann.