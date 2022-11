Aufforstung: Heimatverein „Grafschaft Barby“ organisiert zum fünften Mal die Pflanzung alter Obstbaumsorten

Wer hätte das vor vier Jahren gedacht: Am 11. November sollen zum fünften Mal Obstbäume auf dem Barbyer Elbwerder gepflanzt werden. Das Besondere ist, dass jedes Mal Bürger zum Spaten greifen und die alten Sorten auch finanzieren.

Barby - „Es ist doch wirklich erstaunlich: Zum fünften Mal treffen wir uns auf dem Elbwerder, um Obstbäume zu pflanzen“, freut sich Jost Mattisseck. Um ganz sicher zu gehen, zählt der Vorsitzende des Vereins „Grafschaft Barby“ sicherheitshalber die Aktionen an den Fingern ab. Doch es bleibt dabei: Was 2018 begann, findet am 11. November seine fünfte Fortsetzung.