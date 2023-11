Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt hat eine neue Webseite entwickelt, die sich mit antisemitischen Darstellungen an Kirchen beschäftigt. Ein Beispiel ist in Calbe zu sehen.

Aufklärung zur Judenfeindlichkeit am Beispiel Calbe

Chimären an der Stephanikirche in Calbe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Antisemitische Darstellungen sind an den Kirchen in Sachsen-Anhalt selten. Es gibt nur vier im Land, die solche Darstellungen haben. Darunter befindet sich die Stephanikirche in Calbe. Unter dem Kirchendach sind rund um die Kirche 14 unechte Wasserspeier angebracht. Bei einem davon handelt es sich um eine „Judensau“.