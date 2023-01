800 Jahre Schönebeck Auftakt ins Jubiläumsjahr: Schönebecker feiern Neujahrsempfang

Die Stadt Schönebeck ist in ihr Jubiläumsjahr gestartet. Beim Neujahrsempfang gab es schon kurze Ausblicke auf das, was in diesem Jahr zu erwarten ist. Dazu gehört auch eine Festschrift, die in Arbeit ist und voraussichtlich ab April erhältlich sein wird.