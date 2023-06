Verkehr Autofahrer: Tempoüberwachung in Calbe ist angeschoben

Am Damaschkeplan in Calbe soll es eine Geschwindigkeitsüberwachung in Form einer elektronischen Tafel geben. Der Vorteil ist dabei, dass das Gerät die Geschwindigkeit der Fahrzeuge speichert und sich so Rückschlüsse ziehen lassen.