Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Calbe - In dem gestarteten Prozess werden einem 50 und ein 47 Jahre alten Mann vorgeworfen, gemeinsam am 2. März 2015 in den frühen Morgenstunden den Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in Calbe gesprengt zu haben. Der Schaden an dem Gebäude und dem Geldautomaten soll rund 82.500 Euro betragen haben, warf Staatsanwalt Matthias Linge den beiden Angeklagten vor. Im Ermittlungsverfahren haben beide Angeklagten von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht, teilte das Landgericht zuvor mit.