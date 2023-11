Calbe. - Wenn er morgens zur Arbeit fahre, fallen ihm die vielen Fahrzeuge in der Innenstadt schon auf, sagt André Bellmann.

Der Regionalbereichsbeamte der Polizei hat sein Büro im kleinen Rathaus und schaut von hier direkt auf die verkehrsberuhigte Zone in der Innenstadt. „Manche Leute denken, wenn sie 30 Stundenkilometer fahren, sei das Schritttempo“, schildert der Hauptkommissar seine Beobachtungen. Das sei allerdings viel zu schnell. Schritttempo müssen die Autos in der Innenstadt überall dort fahren, wo das blaue Schild auf die verkehrsberuhigte Zone hinweist.

Mehr Zeit einplanen

In der Vergangenheit hat die Polizei am Markt bereits öfter das Tempo der Fahrzeuge in der Zone gemessen. „Da ist man ganz schnell im Fahrverbot“, sagt André Bellmann. Er könne ja verstehen, dass wegen der aktuellen Baustellen es zurzeit etwas schwieriger sei, die Saalestadt zu durchfahren. Die Pendler müssten jetzt einige Minuten mehr einplanen, um Calbe zu durchqueren als ohne die Baustellen. Dennoch müssten sich auch bei den Baustellenbeeinträchtigungen alle an die geltenden Vorschriften halten. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Polizei auch während der Baustellen in der Stadt das Tempo in der verkehrsberuhigten Zone erneut überprüft. In Zukunft soll der verkehrsberuhigte Bereich in der Stadt sogar noch weiter ausgeweitet werden. Die Stadt plant eine Erweiterung bis an die Ecke zur Grabenstraße. In der Begründung der Beschlussvorlage für die Stadträte heißt es: Im Zusammenhang mit einem Fördermittelantrag für eine nachhaltige, multimodale Mobilität in den Städten ist es geplant, eine Fahrradachse vom Norden über das Zentrum bis zum Süden in Calbe auszubauen.Teil der Achse ist die Schloßstraße. Die Führung eines separaten Fahrradweges zwischen der Siedergasse und dem jetzigen Beginn des verkehrsberuhigten Bereiches ist aus räumlichen Gründen nicht möglich. Aus diesem Grund soll der verkehrsberuhigte Bereich verlängert und die Fahrradführung ebenerdig, ohne Borde gestaltet werden.

Thema im Bauausschuss

Der Bauausschuss wird sich demnächst mit dem Thema befassen und sich mit der Frage beschäftigen. Die Stadt soll in Zukunft mehr Radwege bekommen, damit die Menschen mit dem Rad schnell die Stadt durchqueren können. Gibt es ausgewiesene Wege für die Radfahrer, auf denen sie nicht mit den Autos gemeinsam fahren müssen, könnte sich der Umstieg auf das Fahrrad lohnen. Die Stadt ließe sich womöglich ebenso schnell durchfahren wie mit einem Auto. Bereits im neuen Stadtentwicklungsplan hatte sich der Stadtrat hier festgelegt und sich dafür ausgesprochen, dem Fahrrad künftig bei Straßenbauprojekten mehr Raum zu geben. Nun soll die Forderung bereits zum Teil mit umgesetzt werden.

In der Schloßstraße wird es allerdings so bleiben, dass die Autos hier mit den Fahrrädern und Fußgängern gemeinsam die Straße benutzen. Funktionieren kann dies gut, wenn sich alle gemeinsam rücksichtsvoll dort bewegen.

Fußgänger fühlen sich in der verkehrsberuhigten Zone unwohl, wenn die Autos mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeifahren. Das passiert beinahe täglich. Denn die Strecke durch die Innenstadt ist eine Ausweichroute, wenn es auf der Ortsdurchfahrt wieder einmal nicht vorangeht oder Baustellen die Fahrt beeinträchtigen. Aktuell gibt es gleich mehrere Hindernisse in der Ortsdurchfahrt. Am Lindendreieck steht eine Baustellenampel wegen der Verlegung einer Leitung unter der Straße. Nur etwas weiter in der Arnstedtstraße gab es einen großen Wasserrohrbruch und am Kreisverkehr in der Magdeburger Straße wird auch gebaut.