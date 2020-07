Christa Meussling hat eine Küche, in der man sich sofort wohl fühlt. Die Wahl-Gnadauerin baut in ihrem Garten Obst und Gemüse selbst an, das sie für die Familie verwertet. Auch Brot und Brötchen werden aus Dinkelschrot selbst gebacken. Hier beim Befüllen der elektrischen Schrotmühle.Foto: Thomas Linßner