Tagsüber ist der Kurpark in Bad Salzelmen ein idyllisches Kleinod. Doch in den Abendstunden, vor allem derzeit, wird es hier teilweise recht dunkel. Gibt es Probleme mit den Laternen?

Bad Salzelmen. - Der Kurpark von Bad Salzelmen ist ein idyllischer Ort. Doch nachts ist man mitunter gut beraten eine Taschenlampe dabei zu haben, denn an mancher Ecke ist es in der dunklen Jahreszeit stockfinster. So schildert eine Person im städtischen Bürgermelder, dass ihr beim Weg durch den Kurpark aufgefallen ist, dass etliche Lampen ausgeschaltet sind. Rund 20 Laternen würden nicht in Betrieb sein. „Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich keine Stolperstellen, Treppenstufen und auch keine Personen mehr sehen kann“, heißt es im Bürgermelder.