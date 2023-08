Gerade bei den heißen Temperaturen klingt es für viele verlockend: Ein kühles Bad im See nehmen. Doch bei einigen Seen rund um Plötzky laden die Gewässer und die Umgebung nicht gerade zum Badespaß ein.

Das Luftbild zeigt die Seenlandschaft in Plötzky. So verlockend wie auf diesem Foto, sieht es aber nicht immer aus. Zuletzt gab es vermehrt Beschwerden über Vermüllung und Vandalismus am Eder- und Königsee.

Plötzky - Der Kolumbussee und das angrenzende Areal standen in den vergangenen Monaten verstärkt im Fokus der Schönebecker Politik: Die Stadtverwaltung schlägt vor, den See und den Campingplatz zu verkaufen oder zu verpachten, um das Gebiet besser touristisch zu nutzen. Nun haben weitere Seen Aufmerksamkeit erregt. In den sozialen Medien wurde Kritik geäußert, dass der Eder- und Königsee immer mehr verkommen würden.