Bahn: Zug-Strecke zwischen Schönebeck-Bad Salzelmen und Börderland-Dorf Eggersdorf wird erneuert

Schönebeck/Eggersdorf/Staßfurt (rog)

600 Meter lang ist der komplette Bauzug - die eigentliche Maschine in der Mitte hat eine Länge von 170 Metern. Foto: Robert Gruhne

Wie ein riesiges ratterndes Ungetüm bewegt sich der Umbauzug langsam von Eggersdorf Richtung Bad Salzelmen. 600 Meter lang ist die komplexe Maschine samt Schwellen- und Werkstattwagen. 15 Arbeiter sind zu ihrem Betrieb nötig. Wie am Fließband verlegt die Maschine neue Gleise und Schwellen.

„Wir haben hier einen der modernsten Umbauzüge“, sagt Dr. Gundolf Grübler, der Bauleiter des Projekts. Im Auftrag der Deutschen Bahn erneuert die Gleisbaufirma, für die Grübler arbeitet, fast drei Kilometer Gleise zwischen dem Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen und dem Haltepunkt Eggersdorf. Nur neun Tage benötigt sie dafür.

Tonnenweise Material

Der Umbauzug war schon der zweite Schritt. Als Erstes fuhr Anfang der Woche eine Bettungsreinigungsmaschine die Strecke ab. Diese nahm den alten Schotter auf, siebte ihn und fügte ihn wieder ins Gleisbett ein. Bei 3,5 Tonnen Schotter pro laufendem Meter holt die Maschine durchschnittlich 0,7 Tonnen Feinteile aus einer eingleisigen Strecke wie hier.

Am Mittwoch und Donnerstag war nun der Umbauzug unterwegs, denn Gleise werden heutzutage maschinell verlegt. „Die Maschine schafft 200 bis 250 Meter pro Stunde“, erklärt Grübler. Vorne werden die alten Schienen nach außen gedrückt und die alten Schwellen angehoben. Anschließend legt die Maschine erst die neuen Schwellen und dann die neuen Schienen. Angeführt wird der Zug von den Schwellenwagen, auf denen die alten und neuen Betonteile lagern. Ein Zug auf dem Zug, „Laufkatze“ genannt, transportiert die Schwellen hin und her.

Abgefahrene Schienen

„Die Schienen haben das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht“, sagt Bahnsprecherin Susan Con-stantinescu zur Notwendigkeit der Baumaßnahme. Zu abgefahren seien sie mittlerweile. Zuletzt waren die Schienen vor 20 bis 25 Jahren erneuert worden, meint der Bauleiter. Die Schwellen datiert er sogar noch auf 1987.

Obwohl fast alle Arbeitsschritte automatisch ablaufen, müssen manche Handgriffe von Menschen ausgeführt werden. Vor dem Zug laufen zwei Mitarbeiter von Schwelle zu Schwelle und lösen die letzten Verspannungen. Hinter dem Zug werden die Verbindungen noch einmal von Menschen nachgezogen und kontrolliert. Neben den 15 Arbeitern an der Maschine sind noch einmal so viele am Gleis dahinter im Einsatz. Trotz der enormen maschinellen Hilfe ist der Gleisbau weiter eine körperlich anstrengende Arbeit, befindet Grübler. Die Branche habe trotz guter Bezahlung große Nachwuchssorgen. „Nicht jeder will nachts, am Wochenende und bei Wind und Wetter arbeiten“, sagt Grübler, der seinen Job auch nach 20 Jahren noch interessant findet.

480 Millionen für Sachsen-Anhalt

Dabei sind die Zukunftsaussichten nicht schlecht. Die Deutsche Bahn investiert zurzeit laut Constantinescu die Rekordsumme von 480 Millionen Euro allein in die Infrastruktur in Sachsen-Anhalt. 120 Kilometer Gleise, 60 Weichen, 20 Bahnhöfe und Haltepunkte sowie acht Eisenbahnbrücken stehen 2021 auf der Liste. „Wir bauen ohne Ende“, fasst Constantinescu zusammen. Das Unternehmen will damit laut eigener Aussage einen Beitrag zur Klimawende leisten.

Die Arbeiten bei Eggersdorf laufen planmäßig, Mittwochfrüh soll wieder der erste Zug rollen. Bis dahin verteilt ein Zug aus Schönebeck noch neuen Schotter und eine Stopfmaschine bringt die Gleise in Endlage. Von Samstag bis Montag werden die Gleise zusammengeschweißt.

Wenn die Bahnübergänge wiederhergerichtet sind, können Mitte der Woche auch Autos wieder die Strecke queren. Der Umbauzug ist dann schon wieder bei seinem nächsten Einsatz auf der Strecke zwischen Magdeburg und Güterglück.