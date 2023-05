Zugverkehr Bahnhof Calbe West gleicht einer Ruine

Calbe besitzt drei Bahnhöfe. In einem schlimmen Zustand ist der Bahnhof West. Hier steigt der Fahrgast an einer Ruine aus. Trotzdem will die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) nicht auf den Bahnhof verzichten.