Bahnreise von Schönebeck: Auf „Schleichwegen“ zum Konzert nach Berlin

Wie man in Streik-Zeiten von Schönebeck in die Bundeshauptstadt kommen kann.

In Zeiten von größeren Streiks sind Bahnreisen immer ein besonderes Erlebnis.

Schönebeck - Der Bahn-Streik: Eine Plage, die einen besonders hart trifft, wenn man keine Möglichkeit hat, auf ein Auto auszuweichen. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Da ich aber kurzfristig Tickets für ein Konzert in Berlin heute Abend um 19 Uhr gewonnen habe, muss ich trotzdem schauen, wie ich am besten dorthin komme. Unter normalen Umständen hätte ich einfach einen Zug der Deutschen Bahn in Richtung Berlin genommen. Doch der Streik hat mir da jetzt einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb habe ich mich nach der Gewinnbenachrichtigung sofort auf die Suche nach Alternativen gemacht. Es stellt sich aber schnell heraus: Etwas Passendes zu finden, ist schwerer als man vielleicht zuerst denkt.